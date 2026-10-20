Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında - Son Dakika
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Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

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Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siverek’te, çocuk yaştaki bir kızın istismar edildiği ve fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

16 YAŞINDAKİ KIZIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ İDDİASI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyonŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaSiverekGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında - Son Dakika
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