Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan Kurban Bayramı Mesajı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, bu kutsal günleri·n, bütün Müslümanlar i·çi·n bi·r dayanışma ruhu oluşturmasını, Gazze'de yaşanan dramın durmasına vesile olmasını, Şanlıurfa'da da hoşgörü ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

Bayram tatilinde tüm vatandaşların trafi·k kurallarına uymalarını isteyen Şıldak, şunları kaydetti:

"Özelli·kle bayramlarda oluşan yoğun trafi·kte kurallara uymak, acele etmemek ve di·kkatli· olmak gerçekten hayat kurtarıyor. Di·kkat çekmek i·stedi·ği·m bi·r başka konu sorumsuz şeki·lde si·lahların kullanılmasıdır. Hiçbi·r şeki·lde havaya si·lah atılması hoş görülebi·lecek bi·r davranış deği·ldi·r. Hangi· amaçla olursa olsun başkalarının hayatını tehdi·t eden bütün davranışlar medeni·yet dışıdır ve yasaklamıştır. Kurban Bayramı'nda ayrıca çevre ki·rli·li·ği· oluşmamasında özelli·kle di·kkat etmeni·zi· ri·ca edi·yorum. Kurban attıklarının etrafa bırakılmaması, çevreni·n hepi·mi·zi·n ortak mi·rasi olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Kurban Bayramının Şanlıurfa'da huzur ve coşku içinde kutlanması temennisiyle bütün vatandaşlarımıza en derin sevgi· ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum."