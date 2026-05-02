Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
02.05.2026 22:28  Güncelleme: 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Eser Mirdağlı (31) ve Mehmet Emin Teker (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Eser Mirdağlı (31) ve Mehmet Emin Teker (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi'nde meydana geldi. Tugay D.'nin (27) kullandığı 63 ES 821 plakalı otomobil ile Muhammed Sait S. (28) yönetimindeki 06 NG 078 plakalı TIR ve Hacı Selçuk T. (22) idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 35 BVM 720 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Eser Mirdağlı ile Mehmet Emin Teker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Selçuk T. ile beraberindeki İsmi G. (45), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
21:58
Galatasaray’a Samsun’da soğuk duş Fenerbahçe ile puan farkı 4’e indi
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi
21:51
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
21:14
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
20:48
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
18:48
Burger King Tarabya şubesinde “ayrımcılık“ iddiası Tepki yağıyor
Burger King Tarabya şubesinde "ayrımcılık" iddiası! Tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 23:29:47. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.