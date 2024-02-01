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Santa Maria Kilisesi Saldırısı Şüphelileri Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi Saldırısı Şüphelileri Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Santa Maria Kilisesi Saldırısı Şüphelileri Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından gözaltına alınan 34 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

01.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:23
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Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından gözaltına alınan 34 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polislerce çıkartılan ve aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 21'i ise "kasten adam öldürme" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kiliseye saldırı

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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