Sapanca\'da Bıçakla Ölüm Davası Devam Ediyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y, ölen Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine ile babası Önder Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tanık Ö.C.Y, yaşanan olayları görmediğini, arkadaşlarından duyduğu hususları kollukta anlattığını beyan ederek, olay sonrasında gördüğü sanıkların alkollü olduğunu fark etmediğini ve kıyafetlerinde kan gördüğünü söyledi.

Tanıklar H.E.K. ve Ü.B. de olay günü sanık E.Y. ile oturduklarını ve alkollü olduklarını dile getirerek, bir aracın yanlarına gelerek "Aracıma çarpanı gördünüz mü?" diye sorduklarını, daha sonra Solmaz ile olayda yaralanan müşteki M.K'nin yanına bu hususu öğrenmek için gittiklerini anlatarak, o sırada E.Y'nin "Ne bakıyorsun?" demesi üzerine Solmaz'ın "Sen ne bakıyorsun?" diyerek sanığa yumruk attığını ve E.Y'nin sinirlenip aracın camına vurduğunu ve elinin kanadığını kaydetti.

Tanıklar E.A, F.C, K.C.Y. ve A.İ.D. ise Solmaz ile E.Y'nin arasında çıkan ilk tartışmayı görmediklerini, tartışmadan sonra sanığı hastaneye götürmek için 2 araç olarak hareket ettiklerini ifade ederek, öndeki aracı kullanan sanık K.Y.Y'nin bir şey söylemeden aracı olayın yaşandığı bölgeye çevirdiğini ve telefonla uğraştığını fakat kiminle görüştüğünü bilmediklerini beyan etti.

Aynı tanıklar bıçaklama olayının gerçekleştiği yere gittiklerinde Solmaz ile M.K'nin orada olduğunu, M.K'nin tartışan Solmaz ile E.Y'yi ayırmak için araya girdiğini, daha sonra maktulün montunu ve şapkasını çıkararak çitlere astığını, elini beline götürerek küfür ettiğini, o sırada sanık K.Y.Y'nin bıçağı Solmaz'a doğru salladığını gördüklerini anlattı.

Maktulün koşmaya başlamasının ardından M.K. ile E.Y'nin de koştuğunu belirten tanıklar, olay yerinden ayrılırken M.K'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını duyduklarını, sanık K.Y.Y'nin "Yanlış kişiye bulaştınız." söylemini duymadıklarını ifade etti.

Tanık O.U.E. olayı görmediğini, Solmaz'ın vefat ettiğini kollukta öğrendiğini belirtti.

Tanık E.Y. olay günü maktul ve müşteki M.K. ile olduğunu, sanık E.Y. ve yanındakilerin yanlarına gelerek araç plakası sorduklarını aktararak, Solmaz'ın E.Y'ye yumruk atmasından sonra arabalarına binecekken sanığın, maktule yumruk attığını fakat isabet etmediğini dile getirdi.

E.Y, olay yerinden uzaklaşırken sanık tarafının 2 araçla geldiğini belirterek, bağrışmalar duyduktan sonra maktulün koşmaya başladığını ve düştüğünü, müşteki M.K. ve sanık E.Y'nin de arkasından konuştuğunu anlatarak, şoför koltuğunda olan sanık K.Y.Y'nin maktulün yattığı yere geldiğinde yavaşlayarak "Yanlış kişiye bulaştınız." dediğini duyduğunu beyan etti.

Tanık M.C.K. de, ilk yaşanan olay yerinde maktul Solmaz, müşteki M.K. ve tanık E.Y. ile oturduklarını aktararak, alkol almadıklarını ve bıçaklama olayında orada olmadığını söyledi.

Müşteki vekilleri, sanıklarla hareket eden tanıkların da sanık olarak yargılanması için karara itiraz edeceklerini belirterek, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti.

Sanık müdafileri ise celse arasında yazılı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.???????

Öte yandan duruşma öncesi Sakarya Adalet Sarayı önünde maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri, Solmaz'ın resmi bulunan "Kalbimizdesin", "Adalet istiyoruz", "Emre için adalet", "Unutmayacağız, unutturmayacağız" ve "Sonsuza dek kalbimizdesin" yazılı döviz ve pankartlarla "Emre için adalet istiyoruz" sloganı attı.

Süreç

Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) arkadaşı E.Y. (20) arasında kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

M.K'nin (23) de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y, tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, K.Y.Y. ve E.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca K.Y.Y. için "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.