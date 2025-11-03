Sapanca'da Kardeş Cinayeti - Son Dakika
Sapanca'da Kardeş Cinayeti

Sapanca\'da Kardeş Cinayeti
03.11.2025 12:22
Kardeşi E.E, tartışma sonrası ağabeyi Yadikar E'yi sopayla vurarak öldürdü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavga ettiği kardeşi E.E. (52) tarafından dövülen Yadikar Ermen (63), yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen E.E. ile ağabeyi Yadikar Erman arasında evlerinin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yadikar Ermen, başına aldığı darbelerle yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yadikar Ermen, kurtarılamadı. E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sapanca'da Kardeş Cinayeti - Son Dakika

