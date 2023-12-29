Sapanca\'da TIR ve bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda önce TIR'a, ardından da bariyerlere çarpan hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Gazipaşa mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Muharrem Arslan yönetimindeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden ve plakası belirlenemeyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparken TIR ise yoluna devam etti. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yolcular Tuğba Işık, Ceren Işık ve Emine Işık ile Nurten Ural ve 8 yaşındaki oğlu Emircan Ural yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)