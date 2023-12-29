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Sapanca'da TIR ve bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da TIR ve bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı

Sapanca ilçesinde TEM yolunda meydana gelen kazada, bir TIR'a çarpan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.12.2023 - 23:27,  Güncelleme: 23:29
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda önce TIR'a, ardından da bariyerlere çarpan hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Gazipaşa mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Muharrem Arslan yönetimindeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden ve plakası belirlenemeyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparken TIR ise yoluna devam etti. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yolcular Tuğba Işık, Ceren Işık ve Emine Işık ile Nurten Ural ve 8 yaşındaki oğlu Emircan Ural yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Sapanca\'da TIR ve bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sapanca'da TIR ve bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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