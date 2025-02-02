Sara Netanyahu'ya Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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Sara Netanyahu'ya Yolsuzluk Soruşturması

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, yolsuzluk davasında tanığa baskı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.

02.02.2025 19:47
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında kocasının yolsuzluk davasındaki kilit tanığa baskı yaptığı şüphesiyle cezai soruşturma açıldı.

İsrail Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sara Netanyahu hakkında cezai soruşturma açıldığı bildirildi.

Söz konusu soruşturma, İsrailli milletvekili Naama Lazimi'nin Kanal 12 televizyonunda öne sürülen iddiaların soruşturulması talebi üzerine açıldı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, aralık ayında Sara Netanyahu hakkında eşinin yolsuzluk davasındaki kilit bir tanığa baskı yaptığı ve adaletin tecelli etmesini engellediği iddialarına ilişkin soruşturma açılmasını talep etmişti.

Sara Netanyahu'nun tanığa baskı yaptığı iddiası

Sara Netanyahu hakkındaki söz konusu iddialar, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun Netanyahu'nun eski yardımcısı Hanni Bleiweiss'ın yazışmalarına dayanarak yaptığı haberle gündeme gelmişti.

Bleiweiss ile Sara arasındaki mesajlaşmalara dayanan habere göre, Sara Netanyahu, eşinin yolsuzluk davasındaki kilit tanığın ve savcıların sindirilmesi için talimat vermişti.

Söz konusu kilit tanığın başbakanın yolsuzluk davasında ismi karışan iki milyarderin eski kişisel asistanı Hadas Klein olduğu da belirtilmişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sara Netanyahu'ya Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

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