Şara: SDG ile Mutabakat Görüşmeleri Devam Ediyor

17.08.2025 17:58
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, SDG ile mutabakatın uygulanması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Muhacirin Sarayı'nda bazı bakanların da katıldığı toplantıda, İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

ŞARA'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE ELEŞTİRİ: MUTABAKAT KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ SİNYALLER VAR

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG ile 10 Mart'ta imzalanan mutabakata ilişkin eleştirilerini dile getiren Şara, mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG'nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var." ifadelerini kullandı.

Şara'dan terör örgütü PKK/YPG'ye eleştiri: Çelişkili sinyaller var

"DÖRT TARAF BİR KONUDA MUTABIK KALDIYSA, BU İŞ OLACAKTIR"

Şara ayrıca, "10 Mart Mutabakatı'nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye'nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır." diye konuştu. Mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar süre bulunduğunun altını çizen Şara, uluslararası aktörlerin, Suriye'nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesine destek verdiğini vurguladı.

"SURİYE, TOPRAKLARININ BİR ZERRESİNDEN BİLE VAZGEÇMEYECEK"

Şara, "Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek. Devletin kanunları ve anayasası doğrultusunda herkesin hakkı korunacak." dedi.

Şara'dan terör örgütü PKK/YPG'ye eleştiri: Çelişkili sinyaller var

"İSRAİL, SÜVEYDA'DA DOĞRUDAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR"

Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline ilişkin de konuşan Şara, devletin zayıf duruma düşürülmesi için politikaların uygulandığını kaydederek, "Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda'da doğrudan müdahalede bulunuyor." ifadelerini kullandı. Şara, Süveyda'daki tabloya klasik yöntemlerin dışında müdahale etmeye çalıştığını, sonuçların sağlıklı ve doğrudan görüleceğini dile getirdi.

"SURİYE'Yİ BÖLMEK İSTEYENLER SİYASET CAHİLİDİR, HAYALPERESTTİR"

Suriye'nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını dile getiren Şara, şunları kaydetti: "Suriye'yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye'de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır."

Kaynak: AA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
