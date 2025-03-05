Şara ve Avn Kahire'de Buluştu

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Arap Birliği Zirvesi kapsamında ilk kez Kahire'de bir araya geldi.

Her iki ülkenin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından görüşmeye dair paylaşımda bulunuldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılan liderler, göreve gelmelerinin ardından ilk kez resmi görüşmede bulundu.

Şara ve Avn'ın görüşmesine iki ülkeden heyetler katılırken görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.