Saraybosna Belediye Başkanı Gazze\'ye Destek Veriyor

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Bosna Hersek'teki savaş zamanında 1425 gün kuşatma altında kalan Saraybosna'nın Gazze'de yaşananları en iyi anlayan şehir olduğunu ve tüm kalbiyle Gazze'ye destek verdiğini söyledi.

Karic, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil ölümlerini kınadığı gerekçesiyle kendisini tehdit eden İsrailli iş insanı Amir Gross Kabiri'yi polise şikayet etmesine ilişkin durumu ve Gazze'de yaşananları AA muhabirine değerlendirdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta kuşatma altında kalan Saraybosna'nın Gazze'de yaşananları en iyi anlayan şehir olduğunu belirten Karic, "Saraybosna, tüm kalbiyle Gazze ve halkının yanında." dedi.

Karic, "Modern tarihin en uzun kuşatmasını yaşayan Saraybosna'nın çocukları çok acı çekti, siviller öldürüldü. Savaşı yaşayan bir ülkenin vatandaşı ve kuşatma altında kalan bir şehrin belediye başkanı olarak Gazze ve masum insanlarına destek vermekten başka ne yapabilirim." ifadesini kullandı.

Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil ölümlerini kınadığı gerekçesiyle kendisini tehdit eden İsrailli iş insanı Kabiri'yi polise şikayet ettiğini anımsatan Karic, "Gazze'de yaşananlara sessiz kalmam beklenemezdi. Korkmuyorum, hiçbir zaman da korkmadım. Tehdit, bana göre zayıflık göstergesi. Gerçekler bazen can yakar ama gerçek gerçektir." diye konuştu.

Gerçeklerin yanında olduğunu aktaran Karic, tehdit ve çirkin söylemlerin güçsüzlük ifadesi olduğunu yineledi.

Saraybosna farklı din ve kültürlere ev sahipliği yapıyor

Karic, Saraybosna'nın birçok farklı din ve kültüre ev sahipliği yapan bir şehir olduğuna işaret ederek "Bütün bayramları hep birlikte kutluyoruz. Saraybosna asla nefret şehri olmadı. Burada barışması gereken siyaset zira sorunları oluşturan da siyaset, insanlar değil." değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin de çok kültürlü bir aileden geldiğini aktaran Karic, "Saraybosna kuşatması başladığında komşumuz ilk bize geldi ve korkmamamızı söyledi. Kimse hangi dine ait olduğumuzu sorgulamadı. Önemli olan insan olabilmek." dedi.

Karic, Saraybosna'nın birçok kültürel mirası içerisinde barındıran bir şehir olduğunu da söyleyerek belediye başkanı olarak gençleri ve gençlere sağlanan destekleri önemsediğini belirtti.

Saraybosna'da geçen yıl çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Karic, Saraybosna'nın 1984'te Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptığını ve bu yıl olimpiyatların 40'ıncı yıl dönümünde çeşitli faaliyetlerin düzenleneceğini duyurdu.

"Biz Türkiye ile sadece dost değil, kardeşiz"

Karic, Saraybosna'nın bu yıl Ankara ile kardeş belediye olmasının 30'uncu yılını kutlayacağını belirterek "Türkiye'deki şehirlerle kurduğumuz dostluk ilişkilerinden oldukça memnunuz. Kardeş belediye ağımıza en son Şanlıurfa ve İzmir de katıldı." diye konuştu.

Şanlıurfa'ya hayran kaldığını dile getiren Karic, "2024'te, Ankara ile kardeş belediye olmamızın yıl dönümü kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Biz Türkiye ile sadece dost değil, kardeşiz." ifadesini kullandı.

Karic, Türkiye'nin hangi şehrine giderse gitsin kendini evinde gibi hissettiğini aktardı.

Saraybosna kuşatması 1425 gün sürdü

Avrupa Birliği (AB), 15 Ocak 1992'de Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını kabul ederken Bosna Hersek'in bağımsızlığı için referandum yapılmasını şart koştu. Bunun üzerine Bosna Hersek, Şubat 1992'de bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı. Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumunda bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından 5 Nisan 1992'de başkent Saraybosna, Sırp birliklerince abluka altına alındı.

Sırp kuvvetleri, 13 bin kişilik kuşatma birlikleriyle Saraybosna'yı çevreleyen tepelere mevzilendi ve buradan ağır ve hafif silahlarla saldırdı. Buna karşılık Bosna Devleti Savunma Kuvvetleri (Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu-ARBiH), kuşatma altındaki şehirde 19 ay içinde 70 bin kişiden oluşan bir ordu kurdu fakat bu ordu yeterli teçhizata sahip değildi ve kuşatmayı kırmaya gücü yetmedi.

Modern tarihin en uzun kuşatması kabul edilen ve 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında Sırp kuvvetlerinin saldırılarında 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti.

Saraybosna'nın kuşatılmasıyla resmen başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan savaşta ise 100 bin kişi öldü, en az 2 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.