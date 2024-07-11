Saraybosna'da Balkanlar'dan Gazze'ye Semineri Düzenlendi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da " Balkanlar'dan Gazze'ye" başlıklı seminer yapıldı.

Saraybosna'daki Bosna Kültür Merkezi'nde, Saraybosna İleri Araştırmalar Merkezi ve İslam ve Müslümanlar Girişimi tarafından düzenlenen seminere Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza ve çok sayıda izleyici katıldı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'da 1995'te soykırım yaşandığını hatırlatarak ülkesinin geçen haftalarda Filistin Devleti'ni tanıdığını; bunun, doğru bir karar olduğunu söyledi.

Katarlı Devlet Bakanı Al Khater de 29 yıl önce Srebrenitsa'da olanların, bugün de Gazze'de yaşandığını vurgulayarak "Aslında açlığın savaş silahı olarak kullanılması, kuşatma, sivillerin öldürülmesi gibi aynı yaklaşım ve yöntemler tekrar tekrar kullanılıyor." dedi.

"Bizi anlayacak, hissedecek insanlar bulacaksam o da Bosna halkı olacaktır"

Saraybosna İleri Araştırmalar Merkezi Ahmet Alibasic ise 1995'te Bosna Hersek'te yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza da "Sizin başınıza gelen benzer olayları yaşayan insanların da muhtemelen sizin yaşadıklarınızı hissettiğini ve bildiğini düşünüyorum. Bizi anlayacak, hissedecek insanlar bulacaksam o da Bosna halkı olacaktır. Gerçekten çok fazla sevgi, çok fazla saygı ve dayanışma hissettiğimizi insanlara aktarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Aziaza, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın şiddetlenerek devam ettiğini belirterek Gazze'de yeniden güzel fotoğraflar çekmeyi umduğunu dile getirdi.