Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Saraybosna'nın hafızası olarak bilinen tarihi Vijecnica Kütüphanesi karşısında toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'ye destek mesajları verdi.
Göstericiler, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları açarak, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.
Gazze'de öldürülen çocukları temsilen kanlı kefenlerin sergilendiği gösteride, üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un fotoğrafının olduğu "AB soykırımı destekliyor" yazılı pankart dikkatleri çekti.
"Sesimi yükselterek Filistin halkına bir umut ışığı vermek benim ahlaki zorunluğum"
Göstericilerden Belma Buljina AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce aynı yerde yapılan gösteriye katıldığını belirterek, "6 ay sonra çok daha korkunç kötülüklere şahit oluyoruz. Bugün buraya gelmek ve sesimi yükselterek Filistin halkına bir umut ışığı vermek benim ahlaki zorunluğum." dedi.
Buljina, dünyanın her yerinde Gazze'de yaşananlara tepki gösterilmesini umduğunu ifade ederek, yaşananların durdurulması gerektiğini söyledi.
Diğer bir gösterici Filistin ve Bosna Hersekli Ekonomi Profesörü Sadi Fadda da, Gazze halkına destek vermek için gösteriye katıldığını kaydederek, "Bosna Hersek ve Filistin'de çifte standartları yaşıyoruz." diye konuştu.
Fadda, "Filistinlilerin suya, yiyeceğe ve en temel ilaçlara erişimleri yok. Açlıktan ölüyorlar, zaten onlarca çocuk açlıktan öldü. Bu tamamen insanlık dışı. Batı ise duruyor, yaşananları izliyor ve hiçbir önlem almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Saraybosna'da Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Antalya'da yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara satışı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?