Saraybosna'da Filistinli Esirlere Destek Gösterisi
Saraybosna'da Filistinli Esirlere Destek Gösterisi

18.04.2026 18:45
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Filistinli esirler için destek gösterisi düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinliler için destek gösterisi düzenlendi.

Filistinli esirlerin serbest bırakılması için Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde toplanan Bosna Hersekliler, esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılanlar, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları açarak İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli esirlerin temel insan haklarının korunması çağrısında bulundu.

Organizatörler, İsrail hapishanelerinde kadınlar ve çocuklar dahil esir tutulan Filistinlilerin zor koşullar altında olduğunu belirtti.

Katılımcılar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına da tepki gösterdi.

Gösteriye, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, aktivistler ve Saraybosna'da bulunan turistler de katıldı.

Kaynak: AA

7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu Borsa İsranbul’da tüm zamanların rekoru Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague’de 7. kez finale yükseldi Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Bursaspor’a yarım milyon lira ceza Bursaspor'a yarım milyon lira ceza
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu Yıldız isim kadroda yok
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
