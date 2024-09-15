Saraybosna'da 'Kutsal İşgal' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
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Saraybosna'da 'Kutsal İşgal' Belgeseli Gösterildi

Saraybosna\'da \'Kutsal İşgal\' Belgeseli Gösterildi

Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde 'Kutsal İşgal' belgeseli gösterildi.

15.09.2024 17:16
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin uluslararası gösterimi yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin üçüncü gününde yönetmen ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimlerinin TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" izleyiciyle buluştu.

Gazeteci Soares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da bulunduğu süre zarfında gerçekleri gördüğünü, duyduğunu ifade ederek, "Belgesel bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor. 53 dakika boyunca hiçbir yerde kişisel bir düşünce bulamazsınız. Sadece konuşanların gerçek düşünceleri var." dedi.

Belgeselin yapımcısı Eker Çakmak da belgeselin İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden yasa dışı yerleşimcilerin hikayesini anlattığını ifade ederek, "Belgesel ilk defa bir ilki başarıyor. İlk defa toprakları gasbedilen Filistinlilerin gözünden değil, biz ilk defa bunu yapan yerleşimci dediğimiz işgalcilerle konuştuk. Bu belgeselde onlar konuşuyor." diye konuştu.

Çakmak, belgeselde İsrailli aktivistlerin de yer aldığına işaret ederek, "Bu belgeselde Filistin'in gün ve gün nasıl işgal edildiğini görüyoruz. Böyle bir işi başarabilmek için ciddi bir ağ ve ön hazırlık gerekiyordu. TRT World olarak bu işin uzun süredir peşindeydik. Doğru iletişimleri bularak ve oradaki insanların güvenini kazanarak bunu yapmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Tanık ve faillerin gözünden siyonist işgal

Filistin topraklarının adım adım nasıl işgal edildiğini gösteren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman eleştirdiği "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden çekilen görüntüler de yer aldı.

Belgesel, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti hem tanıkların hem de faillerin gözünden, çarpıcı görüntülerle anlatıyor.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal işgalci liderler ve İsrail parlamento üyeleri ile yapılan röportajlar ile siyonist İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ortaya koyan belgesel, Filistinlilerin topraklarının nasıl çalındığını, evlerinin nasıl yıkıldığını gözler önüne seriyor.

Belgeselde yer alan önemli röportajlar arasında işgalcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi Milletvekili Zvi Sukkot, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman bulunuyor.

Bu arada, "Kutsal İşgal" belgeseli festivalin yarışma kısmında da bulunuyor.

Festivalde odak noktası Filistin

17 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları nedeniyle maruz kaldığı acılar işleniyor.

Festivalde İsrail'in Filistinlilere şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alıyor.

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olarak belirlendi.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Endüstri Günleri programı da yapılacak festivalde, paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'da 'Kutsal İşgal' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika

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