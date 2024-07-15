Saraybosna'dan Gazze'ye Yardım Etkinliği - Son Dakika
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Saraybosna'dan Gazze'ye Yardım Etkinliği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yardım kuruluşu Pomozi.ba tarafından düzenlenen ikinci el yardım pazarında toplanan nakdi yardımlar, İsrail'in 9 aydır devam eden saldırılarına maruz kalan Gazze'ye gönderilecek. Etkinlikte birçok ürün satıldı ve elde edilen gelirler Pomozi.ba aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Dernek yetkilileri, Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları ve acıları gündemde tutmanın önemine dikkat çekerek vatandaşları etkinliği desteklemeye çağırdı.

15.07.2024 00:21
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan nakdi yardımlar, İsrail'in 9 aydır devam eden şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze'ye gönderilecek.

Derneğin başkentteki deposunda düzenlenen ikinci el yardım pazarı, "Filistin hakkında konuşmayı sürdürelim" sloganıyla gerçekleşti.

Birçok ürünün satıldığı ikinci el pazarının kurulduğu yere büyük bir Filistin bayrağı da asılırken, birçok Bosna Hersekli, Gazzelilere yardım için ürün satın aldı.

Çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysiler, ayakkabılar ve diğer ikinci el eşyaların satışından elde edilen nakdi gelirler, Pomozi.ba aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Dernek yetkililerinden Saliha Roksa, yaptığı açıklamada, düzenledikleri ikinci el pazarının bu ay elde edilecek gelirlerini Gazze halkına adadıklarını söyledi.

Filistin ve Gazze'nin gündemden düşmesini istemediklerini aktaran Roksa, "Gazze halkının yaşadığı sıkıntılar ve acılar hakkında sürekli konuşmanın önemine dikkati çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı bu güzel etkinliği desteklemeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'dan Gazze'ye Yardım Etkinliği - Son Dakika

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