Sardinya, Tıbbi Yardımla Ölümü Onayladı

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nın bölge meclisi "tıbbi yardımla ölümü" düzenleyen yasa tasarısını kabul etti ve ülkede bu konuda yasal düzenleme geçiren ikinci bölge oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sardinya Bölge Meclisi'nde yapılan oylamada, belirli koşullar altında "tıbbi yardımla ölümü" mümkün kılan yasal düzenleme 19'a karşı 32 "evet" oyuyla kabul edildi.

Böylece, şubat ayında bu konuda ilk yasal düzenlemeyi kabul eden Toskana Bölgesel Yönetimi'nin ardından çoğunluğu Katolik olan ülkede, Sardinya "tıbbi yardımla ölümü" onaylayan ikinci bölge oldu.

İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), 2019'da "dayanılmaz" acılara yol açan ve ölmek için açık şekilde talepte bulunan tedavi edilemez durumdaki hastalar için tıbbi yardımla ölümü suç olmaktan çıkarmıştı.

AYM, söz konusu kararında ayrıca Roma'daki ulusal parlamentoyu tıbbi yardımla ölüm konusunda bir yasa çıkarmaya çağırmasına karşın o tarihten bu yana ulusal parlamentoda buna yönelik bir karar alınmadı.

Tıbbi yardımla ölümde hayata son verme eylemi, hastanın ilgili sağlık otoritesinden aldığı destekle gerçekleştiriliyor.