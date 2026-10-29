Sarı kod sonrası Biga'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaş suya olta attı - Son Dakika
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Sarı kod sonrası Biga'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaş suya olta attı

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Sarı kod sonrası Biga\'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaş suya olta attı
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Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale'de dün artan sağanak, bugün Biga'da hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaşın suya olta attığı anlar kaydedildi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale'de sağanak yağış dün etkisini arttırdı. Yağış bugün Biga ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Öte yandan bir vatandaşın göle dönen sokakta suya olta attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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