Sarıbal: NATO Zirvesi için özgürlükler askıya alınamaz - Son Dakika
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Sarıbal: NATO Zirvesi için özgürlükler askıya alınamaz

05.07.2026 15:43
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Orhan Sarıbal, gözaltı ve tutuklamaların derhal son bulmasını ve özgürlüklerin korunmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "NATO Zirvesi için özgürlükler askıya alınamaz, gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, NATO Zirvesi'ne hazırlanırken bir kez daha güvenlik gerekçesiyle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı, demokratik itiraz hakkının baskı altına alındığı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sarıbal, Türkiye'nin farklı kentlerinden NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan gözaltı ve tutuklama haberleri geldiğini ifade ederek, ev baskınları, gözaltılar, tutuklamalar, toplantı ve gösteri hakkına getirilen yasakların yalnızca belirli kişi ve kurumlara yönelmiş uygulamalar olmadığını kaydetti. Orhan Sarıbal, bu tablonun Türkiye'de demokratik siyaset alanının, ifade özgürlüğünün ve toplumsal muhalefetin güvenlikçi politikalarla nasıl daraltıldığını gösterdiğini ifade etti.

"NATO'YU ELEŞTİRMEK SUÇ DEĞİLDİR"

Bir ülkenin güvenliğinin yurttaşlarının susturulmasıyla sağlanamayacağını, ülkenin itibarının da sokakların boşaltılması, meydanların yasaklanması, düşüncenin ve itirazın kriminalize edilmesiyle korunamayacağını söyleyen Sarıbal, güvenliğin hukukla, bağımsızlığın demokrasiyle, toplumsal barışın ise özgürlüklerle birlikte var olabileceğini vurguladı.

NATO Zirvesi'nin dış politika ve güvenlik başlığı olduğunu buna karşın hiçbir uluslararası toplantının anayasal hakların askıya alınmasının gerekçesi olamayacağını belirten Sarıbal, "Yurttaşların NATO'yu, savaş politikalarını, dış politika tercihlerini ya da iktidarın güvenlik anlayışını eleştirmesi suç değildir. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, demokratik toplumun temel unsurudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihtiyacının NATO'ya bağımlı bir güvenlik anlayışıyla içeride baskı rejimini derinleştirmek olmadığını belirten Sarıbal, ülkenin ihtiyacının hukuk devleti, güçlü demokrasi, toplumsal refah, laiklik, eşit yurttaşlık, bağımsız dış politika ve "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi olduğunu söyledi.

Ülkenin gerçek gündeminin yoksulluk, işsizlik, çiftçinin borcu, emeklinin açlık sınırının altındaki geliri, gençlerin geleceksizliği, kadınların ve çocukların güvenliği, orman yangınları, gıda krizi ve adalet arayışı olduğunu vurgulayan Sarıbal, bu gerçek gündemin, NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek yaratılan güvenlikçi atmosferle örtülemeyeceğini, güvenlikçi politikaların toplumsal sorunları görünmez kılmak için kullanılamayacağını ifade etti.

GÖZALTINA ALINANLAR VE TUTUKLANANLAR SERBEST BIRAKILSIN

Gözaltı işlemleri sırasında yaşandığı aktarılan hukuk dışı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine dikkati çeken Sarıbal, "Güvenlik gerekçesi, hukukun dışına çıkmanın, yurttaşların onurunu ve haklarını ihlal etmenin mazereti olamaz. NATO Zirvesi için özgürlükler askıya alınamaz, gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye'nin güvenliği, halkın özgürlüğünden vazgeçerek değil; demokrasiyi, hukuku ve toplumsal barışı güçlendirerek sağlanır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orhan Sarıbal, Dış Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıbal: NATO Zirvesi için özgürlükler askıya alınamaz - Son Dakika

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