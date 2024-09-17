Sarıgöl'de 16. Sultani Üzüm Festivali Renkli Görüntülerle Son Buldu - Son Dakika
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Sarıgöl'de 16. Sultani Üzüm Festivali Renkli Görüntülerle Son Buldu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 16'ncı Sultani Üzüm Festivali, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandı. Festivalde Sakiler grubu sahne alırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 'Artık Manisa 5 yıl boyunca eğlenecek' dedi.

17.09.2024 10:11  Güncelleme: 11:11
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(MANİSA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesi "16'ncı Sultani Üzüm Festivali" ile 4 gün boyunca renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde "Sakiler" grubu sahne aldı. Festivale katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "15 gündür Manisa'mın her yerinde festival havası var. Bundan sonra 5 yıl boyunca Manisa'm hep eğlenecek, hep gülecek" dedi.

Sarıgöl Belediyesi tarafından düzenlenen 16'ncı Sultani Üzüm Festivali, 4 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. Kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, yarışmalar ve konserlerle Sarıgöl festival boyunca renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

İlçede festival kapsamında kurulan stantları gezen Başkan Zeyrek, Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Etnoğrafya Sergisi'ni de ziyaret etti. Zeyrek, CHP İlçe Başkanlığı'nda da parti örgütü ile bir araya geldi.

Festivalde, Sakiler sahne aldı

16'ncı Sarıgöl Sultani Üzüm Festivali, Sakiler grubunun ilçede sahne almasıyla son buldu. Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sakiler grubuna çiçek ve hediye takdim etti. Manisa il genelinde konserlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başladığını belirten Zeyrek, "15 gündür Manisa'mın her yerinde festival havası var. Bundan sonra 5 yıl boyunca Manisa'm hep eğlenecek, hep gülecek. Her zaman için birlikteliğimiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sarıgöl'de 16. Sultani Üzüm Festivali Renkli Görüntülerle Son Buldu - Son Dakika

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