Sarıgül, soruşturmadaki 100 avroluk dekontun 100 milyon avroya çıkarıldığını söyledi - Son Dakika
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Sarıgül, soruşturmadaki 100 avroluk dekontun 100 milyon avroya çıkarıldığını söyledi

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Sarıgül, soruşturmadaki 100 avroluk dekontun 100 milyon avroya çıkarıldığını söyledi
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Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaki iddiaların sahte banka dekontları ve belgelere dayandığını savundu. 100 avroluk dekontun 100 milyon avroya çevrildiğini belirten Sarıgül, hesabını veremeyeceği kuruşu olmadığını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Hesabını veremeyeceğim bir kuruş dahi yoktur. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların iddiaları, sahte banka dekontları, sahte noter tasdikleri, hile ile düzenlenen sözleşmeler ve belgelere dayalıdır. Dekontlar sahtedir. 100 avroluk bir dekont 100 milyon avro olarak değiştirilmiştir. Kurulduğu iddia edilen şirketler kurulmamıştır" dedi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, X hesabından yaptığı paylaşımda, 1975 yılından beri siyasetin içinde olduğunu, yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde ve halkın içinde yaşadığını belirtti. Sarıgül, şunları kaydetti:

"Ücretli çalıştım. Memurluk yaptım. Ticaret yaptım. Belediye başkanı olarak kamu görevi yaptım. Milletvekili olarak milletimi temsil görevi yaptım. Ticaret yaparken de belediye başkanlığı yaparken de gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma dahi bulunmamaktadır. 2023 seçimleri sonrasında milletvekili olarak mal beyanında bulundum. Hesabını veremeyeceğim bir kuruş dahi yoktur. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların iddiaları, sahte banka dekontları, sahte noter tasdikleri, hile ile düzenlenen sözleşmeler ve belgelere dayalıdır. Dekontlar sahtedir. 100 avroluk bir dekont 100 milyon avro olarak değiştirilmiştir. Kurulduğu iddia edilen şirketler kurulmamıştır. Türkiye'ye getirilmiş ya da Türkiye'den çıkmış 1 avro dahi yoktur.

"ŞANTAJLARA BOYUN EĞİLMEMİŞTİR"

Bu şahıslarla benim veya aile üyelerim arasındaki temaslar, resmiyete dönüşmeden tarafımızca sona erdirilmiştir. Ortada bir kamu zararı yoktur, bu şahısların uğradığı bir zarar da yoktur. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslar ellerindeki düzmece belgeleri e-mail ve WhatsApp yoluyla bana ve aile üyelerime iletmiş, ancak bu şantajlara boyun eğilmemiştir. Bu girişimlerinden sonuç alamayınca üzerimizde kamuoyu baskısı yaratmak için gazeteci Murat Ağırel'le temasa geçmişlerdir. Sayın Ağırel, kendisine ulaşan iddia ve belgelerden kuşku duymuş, etik gazetecilik gereği doğrulamak istemiştir. Şahıslar bunun üzerine benim, aile fertlerim ve gazeteci Murat Ağırel hakkında şikayette bulunmuşlardır. Şahısların bu girişimlerinden -e-mail ve WhatsApp yoluyla- zaten haberimiz olduğu halde Sayın Murat Ağırel'in bize bilgi verdiğini, bizi koruduğunu iddia etmişlerdir. Sayın Murat Ağırel'in - yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için- haber yapmadığı gerekçesiyle bu soruşturmaya adının karıştırılması ve tutuklanmış olmasından son derece üzgünüm. Çok büyük bir haksızlıktır. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz ama bu zorluklar bizi güçlendirecek. Demokrasiye, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı kaybetmeyeceğiz. Kazanan demokrasi olacak, kazanan adalet olacak, kazanan tüm Türkiye olacak."

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıPolitikaGüncelBankaSon Dakika

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