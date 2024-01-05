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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri düzenlendi

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri, yemek, Kur'an-ı Kerim ve Mevlit programı ile meşaleli yürüyüşle başladı. Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliklere yüzlerce kişi katıldı.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma etkinlikleri düzenlendi
05.01.2024 - 23:44,
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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri; gündüz şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı. Akşam ise Kur'an-ı Kerim ve Mevlit programı ile meşaleli yürüyüşle devam etti.

109 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki programa yüzlerce kişi katıldı. Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Kars Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü marifetiyle gündüz şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Sarıkamış'ta bir otelde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Kars Milletvekili Adem Çalkın, protokol üyeleri ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İstanbul Bağcılar İstoç Cami İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Yenilen yemek sırasında Vali Polat ve Bakan Yardımcısı Madak ile tüm protokol mensupları şehit yakınları ve gaziler ile aynı masada oturarak uzun süre sohbet etti.

Programda açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Bugün burada tarihimizin en hüzünlü sayfalarından birisi olan Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. 109 yıl önce kanlarıyla, canlarıyla bu topraklı bizlere vatan yapan şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandıran aziz milletimizi ebediyete bağlayan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Sarıkamış aziz milletimizin fedakarlığının, cesaretinin inancının ve vatan sevgisinin de destanıdır" diye konuştu.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde devam eden anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi belli aralıklarla ateşler yakıldı. Mevlit ve yürüyüş etkinliğine katılanlara Kızılay ekibi çorba ve çay ikramında bulundu. Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Meydanda toplanan yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden Sarıkamış Şehitlerini andı. Türk bayrakları ve meşalelerle 7'den 70'e binlerce vatandaş, katıldığı meşaleli yürüyüşte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Şehit Sarıkamış' sloganları atarak yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliğine gitti. Meşaleli yürüyüş 'Ruhunuz Şad Olsun' adlı yazının protokol üyeleri tarafından yakılması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

anma etkinlikler kapsamında İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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Sevim Sayım Madak, Enver Paşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


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