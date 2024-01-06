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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler Kayseri'de anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler Kayseri'de anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, Erciyes Dağı'ndan getirilen kar Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Öğrenciler, asker kıyafetleriyle kar üstüne uzanarak şehitleri andı. Programa katılan yetkililer, Sarıkamış şehitlerinin vatan yapılmasındaki önemine vurgu yaparak, tarihten ders almanın önemine dikkat çekti.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında şehitler Kayseri\'de anıldı
06.01.2024 - 14:26,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Sarıkamış şehitlerini anma programı için Erciyes Dağı'ndan kamyonla getirilen kar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki alana döküldü.

Öğrenciler, 109 yıl önceki askerlerin kıyafetleriyle kar üstüne uzanarak şehitleri andı.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu topraklarının vatan yapılmasında Sarıkamış'ta can verenlerin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Tarihin her döneminde Türk milleti üzerine oyunlar oynandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Ders alırsak tarih tekerrür etmez." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahid Cıngı ise Anadolu coğrafyasını kanlarıyla Türk milletine hediye eden Sarıkamış şehitlerine minnet duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri, asker kıyafeti giyen öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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