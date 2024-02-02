Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili olan ve kar kalınlığının 155 santimetreye ulaştığı merkez, yarıyıl tatilinde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırladı.

Merkezde yoğunluk oluşturan aileler, çocuklarıyla kızakla kaydı, snowboard ve kayak yaptı.

Kayak eğitmeni Emrah Usta, AA muhabirine, yarıyıl tatili süresince ilçede ve kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Usta, bu sene kayak için bütün koşulların müsait olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ilk başlangıç pistinde kayak öğretiyoruz. Sömestirde yoğunluk iyi, sezon devam ediyor." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen çocuklardan Berk Nankabak da Sarıkamış'a ilk defa geldiklerini belirterek, "Tatil için Sarıkamış'a geldik, çok güzel kayak keyfi yaşadık ve herkesi Sarıkamış'a bekleriz." diye konuştu.

Çocuklardan Hazal Çamlı da Sarıkamış'ta çok eğlendiğini, çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.