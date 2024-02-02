 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son günlerinde yoğunluk yaşandı. Sarıçam ormanlarıyla çevrili olan ve kar kalınlığının 155 santimetreye ulaştığı merkez, Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırladı. Aileler, çocuklarıyla birlikte kızakla kaydı, snowboard ve kayak yaptı. Kayak eğitmeni Emrah Usta, yarıyıl tatili süresince ilçede ve kayak merkezinde yoğunluk olduğunu belirtti. Tatil için Sarıkamış'a gelen çocuklar da kayak keyfi yaşadıklarını ve herkesi Sarıkamış'a beklediklerini söyledi.

02.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili olan ve kar kalınlığının 155 santimetreye ulaştığı merkez, yarıyıl tatilinde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırladı.

Merkezde yoğunluk oluşturan aileler, çocuklarıyla kızakla kaydı, snowboard ve kayak yaptı.

Kayak eğitmeni Emrah Usta, AA muhabirine, yarıyıl tatili süresince ilçede ve kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Usta, bu sene kayak için bütün koşulların müsait olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ilk başlangıç pistinde kayak öğretiyoruz. Sömestirde yoğunluk iyi, sezon devam ediyor." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen çocuklardan Berk Nankabak da Sarıkamış'a ilk defa geldiklerini belirterek, "Tatil için Sarıkamış'a geldik, çok güzel kayak keyfi yaşadık ve herkesi Sarıkamış'a bekleriz." diye konuştu.

Çocuklardan Hazal Çamlı da Sarıkamış'ta çok eğlendiğini, çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayak Merkezi, Türkiye, Sarıçam, Kars, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement