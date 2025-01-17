Sarıkamış Kayak Merkezi Sömestir Tatiline Hazır

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Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında bulunan kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi, sömestir tatili için misafirlerini bekliyor.

Kars merkeze 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 9 pist ile 5 telesiyej yer alıyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki, güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayakseverlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı yeterli seviyede seyrediyor.

Sömestir tatili için hazırlıkların tamamlandığı merkezde, kayakseverler ormanların arasında kristal karlar üzerinde kayak, snowboard ve kızakla eğelenebilecek.

Çeşitli aktivitelerin de planlandığı kayak merkezindeki otellerde 2 bin 830 yatak kapasitesi bulunuyor.

Yarıyıl tatili için turizmcilerin yoğun rezervasyon aldığı Sarıkamış, Kafkaslar'a yakınlığı sebebiyle komşu ülkelerden de rağbet görüyor.

"Pistlerimizin hepsi açık, 80 santimetrenin üzerinde kar mevcut"

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Sarıkamış denilince kristal karlar diyarının akla geldiğini söyledi.

Bu kristal karın dünyada bir Sarıkamış'ta bir de Alpler'de bulunduğuna dikkati çeken Aslantatar, "Pistlerimizin hepsi açık, 80 santimetrenin üzerinde kar mevcut. Otellerimiz 15 tatil için bütün hazırlıklarını yaptı. Gerek Türkiye'den gerek yurt dışından gelecek kayakseverleri bekliyoruz. Ormanların içerisinde bu kristal karlar diyarında kayak yapmanın vereceği keyfi herhalde hiçbir kayak tesisi sunmayacak. Bütün misafirlerimizi bu güzel mekanımızda misafir etmekten onur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş da sömestr tatili için oteller ve mekanik tesislerin her şeyin hazır olduğunu anlattı.

Kayak merkezinin doğasıyla da dikkati çektiğini belirten Taş, "Hazırlıklarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz. Rezervasyon talepleri üst seviyede, onu söyleyebilirim. Ailelerimiz ve çocuklarımız için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Sarıkamış Kayak Merkezi, gece kayağına da elverişli. Bu anlamda herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz. Misafirlerimizin, Sarıçam ormanları ve kristal kar taneleri içinde güzel tatil geçirmelerini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.