Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı\'nda anılacak

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Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde ilçedeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapılacağını belirtti.

Kurukız, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, geleneksel hale gelen etkinliğin bu yıl 5'incisini düzenleyeceklerini ifade etti.

Yürüyüşün 4 Ocak Cumartesi günü yapılacağını aktaran Kurukız, "Sis Dağı başı dumanlı bir gelin gibi her zaman karla bezenmiş görünen büklüm büklüm yollarıyla yazın bir başka güzel, kışın bir başka güzel. Şu anda da yaklaşık 1 metre kar bulunmaktadır. Allahuekber Dağlarında şehit düşmüş kıymetli cennet mekan şehitlerimizi anmak, dualarla yad etmek, onların anısına bir yürüyüş tertip ederek bu güzel organizasyonu sizlerle yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kurukız, organizasyonun Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kaymakamlık desteğiyle birlikte organize edileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir yürüyüş değil. Aynı zamanda Sis Dağı gibi önemli bir dağa yürüyüş yapmış olacağız. Karlar içinde askerlerimiz eşliğinde, yöre halkımızın rengarenk giyim kuşamıyla birlikte Şalpazarı'mızın 5 bin adet al bayraklı atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtımıyla beraber görsel şöleninde sunulduğu bir yürüyüş olacak. Daha önceki yıllarda yaptığımız yürüyüşümüzdeki güzel fotoğraflar The Guardian Dergisi'nde yayınlanırken Anadolu Ajansı'nda da yılın fotoğrafları arasında yer almıştı."