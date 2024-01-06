 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Şehitleri Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış Şehitleri Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİKars'ın Sarıkamış ilçesindeki Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış Şehitleri Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi
06.01.2024 - 19:41,
Abone Ol

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Zirveden ellerinde meşalelerle kayarak inen JAK timleri, kayak merkezinin pistinde demire yazılan ve gazlı bezlerin sarılı olduğu 'Sarıkamış 109. Yılı' yazısını yaktı. Program, Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi ile bir otelin duvarına yansıtılarak izletildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars eski milletvekili Ahmet Arslan, protokol üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi katıldı.

Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Milletvekili, Kars, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Şehitleri Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi - Son Dakika


20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor

Son Dakika
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 21:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış Şehitleri Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement