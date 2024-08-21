Sarıkamış'ta deprem eğitimi verildi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta deprem eğitimi verildi

Sarıkamış\'ta deprem eğitimi verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde AFAD tarafından düzenlenen deprem eğitimi, vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenleri öğretti.

21.08.2024 13:19
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Gaziler Meydanı'nda konuşlanan tırda, vatandaşlara Türkiye'de daha önce depremlerde yaşanan sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatıldı.

Deprem tırı içinde bulunan alana geçen ilçe protokolü ve vatandaşlara AFAD ekipleri tarafından deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Tırda, 17 Ağustos Marmara ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremlerin şiddetinde oluşturulan sarsıntıyla çök, kapan, tutun yöntemini uygulamalı gösterildi.

Deprem tırındaki eğitime katılan ve yetkililerden bilgi alan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar AA muhabirine, bu tür uygulamalı eğitimlerin çok etkili olduğunu söyledi.

Sarıkamış halkının deprem konusunda bilinçlenmesi için deprem tırını getirttiklerini belirten Aslantatar, "Deprem kuşağında yaşadığımız için vatandaşların daha bilinçli davranabilmesi açısından bu tırdan olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlara bu hizmeti veren AFAD ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da deprem simülasyon tırında toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratıldığını belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünü fırsat bilerek Kars merkez ve ardından ilçelerde deprem eğitimlerini sürdürdüklerini anlattı.

Aracın içeriği hakkında bilgi veren Bozkurt, "Vatandaşlarımıza deprem farkındalığını yaşatıyoruz. Deprem simülasyon tırına binerek deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini ekibimizle kendilerine anlatıyoruz. Vatandaşlarımızı bu simülasyon tırımızdan faydalanmaları için davet ediyoruz." diye konuştu.

Eğitime katılan gençlerden Yusuf Güneş de "Deprem simülasyon aracında abilerimiz bize ne yapacağımızı öğrettiler. Deprem anında elimiz başımıza koyarak çöktük. Sarsıntı anında biraz heyecanlandık ve korktuk." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından ekipler, katılımcılara broşür, çocuklara da balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA

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