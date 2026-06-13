Sarıkamış\'ta Doğa Canlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yağışların ardından doğa canlandı, bölgede oluşan doğal güzellikler dronla görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek rakımlı ilçelerinden Sarıkamış'ta uzun süredir devam eden yağmurlar, bitki örtüsünün yeniden canlanmasını sağladı.

İlçedeki 2 bin 500 metre rakımlı Keklik Vadisi ile Hançerli ve Hamamlı Düzü mevkileri, papatya, dağ sümbülü ve sarı çayır çiçekleri başta olmak üzere birçok çiçek türüyle renklendi.

Keklik Vadisi'nde kelebeklerin çiçekler arasında uçuştuğu görüldü.

Yağışlarla birlikte debisi artan küçük şelaleler coşkun şekilde akarken, sulak alanlardaki kuşların yiyecek arayışı ve suda yıkanmaları da görüntülere yansıdı.