Sarıkamış'ta etkili olan sis, Kars-Erzurum yolunda görüşü 20 metreye düşürdü - Son Dakika
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Sarıkamış'ta etkili olan sis, Kars-Erzurum yolunda görüşü 20 metreye düşürdü

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Sarıkamış\'ta etkili olan sis, Kars-Erzurum yolunda görüşü 20 metreye düşürdü
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Sarıkamış'ta sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından etkili olan sis, Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesini 20 metreye düşürdü. Araçlar kontrollü şekilde ilerlerken Sarıçam ormanlarında sisle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.

İlçede, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle Kars- Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

Sarıçam ormanlarında sisle birlikte güzel görüntü oluştu.

Kaynak: AA
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