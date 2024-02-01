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Sarıkamış'ta Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Desteği - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Sarıkamış\'ta Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından yem desteği sağlandı. Sarıçam ormanlarındaki Handere Geçidi ve Acısu bölgesine bırakılan sakatat, buğday ve ekmek ile yaban hayvanlarının aç kalmaması amaçlandı. Yemleme çalışmalarının mevsim boyunca devam edeceği belirtildi.

01.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:31
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ve Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ekipleri, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, beyaza bürünen sarıçam ormanlarındaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi ve Acısu bölgesinde yaban hayvanlarına 150 kilogram sakatat, 200 kilogram buğday ile ekmek bıraktı.

Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, mevsim boyunca yemleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının ilçede eksi 20 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Solmaz, "Doğa koruma ekiplerinin böyle bir çalışma yaptığını duyunca biz de vakıf olarak onların yanında olalım, bizim de biraz katkımız olsun diye doğanın koynuna, karlı ortama geldik. Yaban hayvanları için yiyecek getirdik. Dini ve milli geleneklerimizde de bu iş vardır. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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