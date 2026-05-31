Sarıkamış'ta Rengarenk Çiçekler Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Rengarenk Çiçekler Doğaseverleri Bekliyor

Sarıkamış\'ta Rengarenk Çiçekler Doğaseverleri Bekliyor
31.05.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmurlar sonrası Keklik Deresi Ekoturizm Alanı, rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Ekoturizm alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Ekoturizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Yağmurların ardından alanda açan kırmızı, sarı laleler, sarı ve mor çiçekler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Keklik Vadisi'ni herkesin görmesi gerektiğini belirten Çelik, "Keklik Vadisi Ekoturizm alanındayız, rengarenk çiçekler, sarı, kırmızı laleler adeta bir renk cümbüşü, herkesi bu doğayla tanışmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sarıkamış, Güncel, Turizm, Yaşam, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Rengarenk Çiçekler Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:09:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Rengarenk Çiçekler Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.