Sarıkamış'ta Sonbahar Renk Cümbüşü

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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimiyle doğa, farklı renklere büründü.

İlçedeki Karakurt deresi, 2 bin 300 rakımlı Karaurgan bölgesi ve Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, huş ve bazı yabani meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Ayrıca ilçe merkezindeki bazı evlerin bahçelerindeki yabani meyve ağaçları da kış öncesi son güz renkleriyle fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Amatör fotoğrafçı Enes Yılmaz, AA muhabirine, sonbaharda fotoğraf çekmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta sonbahar gerçekten çok güzel geçiyor, çok beğendim. Biz amatör fotoğrafçılar olarak fotoğraf çekmeye geldik. Bu renk uyumlarını çektik ve çok güzel kareler çıktı. Fotoğrafçılara bu kareleri kaçırmamalarını tavsiye ederim." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz da ağaçların sonbahar görüntüsünün çok güzel olduğunu ifade ederek, "Sonbaharın gelmesiyle beraber doğanın renk değiştirdiğine şahit oluyoruz." diye konuştu.