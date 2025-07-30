Sarıkamış'ta Sporculara Forma Hediye Edildi

Sarıkamış Belediyesince yaz spor okulları sporcularına forma ve şort hediye edildi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yaz spor okullarında basketbol, voleybol, futbol, jimnastik ve atletizm dallarında eğitim gören yaklaşık 500 sporcuya forma ve şort verildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, törende, geleceğin teminatı olan çocukların her alanda en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıkamış'ın geçmişinde yalnız kayak değil diğer spor dallarında da başarılı sporcular yetiştirdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizler belediye, Kaymakamlık ve diğer kurumlar olarak evlatlarımızın sağlıklı eğitim almaları için el birliğiyle çalışmalıyız. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun içinde sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak hepimizin görevidir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü ışığında inşallah memleketine, vatanına bağlı evlatlarımızı hep beraber yetiştireceğiz."

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, Sarıkamış Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Yıldırım, mahalle muhtarları, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.