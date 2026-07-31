Sarıkamış\'taki Kızıl Sincaplar İlgi Odağı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincaplar, millet bahçesinde sergiledikleri sevimli hareketlerle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Sarıçam ormanlarının çevrelediği ilçede doğal yaşamın önemli parçalarından olan kızıl sincaplar, Harun Hayali Millet Bahçesi'nde sıkça görülüyor. Daldan dala atlayan, kozalak kemiren, zaman zaman piknik masalarının üzerine çıkarak yiyecek arayan sincaplar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel görüntüler sunuyor.

İnsanlardan çekinmeden bahçede dolaşan sincaplar, özellikle çocukların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ağaç gövdelerine tırmanıp kısa süre sonra başka bir dala sıçrayan sincaplar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntüleniyor.

Vatandaşlardan Oktay Yavlal, Sarıkamış'ın doğal zenginlikleriyle öne çıktığını belirterek, sincapları izlemenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

Yavlal, "Sincapları görmek ve izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor. Sarıkamış sadece sincaplarıyla değil, birçok kuş çeşitliliğiyle de gerçekten ülkemizin çok müstesna bir köşesi. Ülkemizin her köşesinden insanları Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.