Sarıoğlan Kaymakamlığına Mehmet Fatih Uçar atandı - Son Dakika
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Sarıoğlan Kaymakamlığına Mehmet Fatih Uçar atandı

Sarıoğlan Kaymakamlığına Mehmet Fatih Uçar atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavı kazanan Mehmet Fatih Uçar, Sarıoğlan Kaymakamlığına atandı. Uçar, daha önce Hatay Valiliği ve Artvin'de staj yapmıştı. Kahramanmaraş depremi sürecinde ise iaşe ve barınma hizmetlerinin koordinasyonunda görev almıştı. Göreve başlayan Uçar, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

15.05.2024 09:01
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Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Uçar, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenen sınavı kazanarak Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Uçar, buradaki stajını tamamladıktan sonra Artvin'de mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını yaptı.

Uçar, daha sonra Hatay'ın Antakya ilçesine döndü ve burada da refiklik stajını bitirdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinde bölgedeki iaşe ve barınma hizmetlerinin koordinasyonunda da görev alan Uçar, Sarıoğlan Kaymakamlığına atandı.

Görevine başlayan Uçar, kurum amiri ve müdürleriyle yaptığı toplantıda ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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