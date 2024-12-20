Sarıyer'de İnşaat İşçisi Hayati Diri, 2. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de İnşaat İşçisi Hayati Diri, 2. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sarıyer\'de İnşaat İşçisi Hayati Diri, 2. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sarıyer Maslak'ta 2. katından düşen inşaat işçisi Hayati Diri, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diri'nin, dolandırıldığı iddia edilen bir firma için 1 milyon lira yatırdığı öğrenildi.

20.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:36
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SARIYER Maslak'ta 56 yaşındaki inşaat işçisi Hayati Diri, çalıştığı iş merkezinin 2. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Diri'nin iddiaya göre Haziran ayında 1 milyon lira yatırdığı bir firma tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan bir inşaatta işçi olarak çalışan Hayati Diri, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş merkezinin 2. katından düştü. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Diri'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hayati Diri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Olayın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Diri'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki incelemelerin ardından ailesine teslim edilen Diri'nin cenazesi Sultangazi Gazi Cemevi'ndeki kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Tunceli'de toprağa verildi.

1 MİLYON LİRA DOLANDIRILMIŞ

Diğer yandan inşaat işçisi olarak çalışan Hayati Diri'nin Haziran ayında sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandırdığını iddia eden bir firmaya yaklaşık 1 milyon para yatırdığı öğrenildi. Diri'nin hiçbir kazanç elde edemediği gibi dolandırıldığı da ortaya çıktı. Diri'nin Temmuz ayında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek konuyla ilgili şikayetçi olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de İnşaat İşçisi Hayati Diri, 2. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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