Sarıyer'de Kar Maskeli Şüpheli Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Kar Maskeli Şüpheli Havaya Ateş Açtı

Sarıyer\'de Kar Maskeli Şüpheli Havaya Ateş Açtı
08.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir kişi, cep telefonuyla havaya ateş etti; yakalandı ve tutuklandı.

SARIYER'de gece yarısı bir sokağa gelen kar maskeli şüpheli, cep telefonuyla silahla havaya ateş açtı. Silahla havaya ateş açtığı anları da cep telefonuyla kayda aldı. Şüpheli olayın ardından önce yaya olarak olay yerinden uzaklaştı; ardından da taksiyle binerek kaçtı. Olay ve eve baskın anı kameralara yansıdı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bindiği taksiden yola çıkarak tespit ettiği şüpheliyi Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Şüphelinin ifadesinde işi 30 bin lira karşılığında mesajlaşma uygulaması üzerinden aldığını ancak olaydan sonra parayı alamadığını söylediği öğrenildi. Olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınan Abdulmetin K. (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Mart Salı günü saat 00.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı sokağa gelen kar maskeli 1 kişi, silahla havaya 4 el ateş açtı. O anları cep telefonuyla da kayda alan şüpheli ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından mahalle sakini Yılmaz K.'nin (48) ihbarı üzerinde polis ekipleri çalışma başlattı. Sokakta yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sokaktan önce yaya olarak uzaklaştığını ardından da 34 TJH 06 plakalı taksiye binerek kaçtığını tespit etti. Şüphelinin izini Gaziosmanpaşa'ya kadar süren polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Abdulmetin K.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'İŞİ 30 BİN LİRAYA ALDIM AMA PARAYI ALAMADIM'

Gözaltına alınan Abdulmetin K.'nin polise verdiği ilk ifadede 30 bin liraya işi aldığını ancak olaydan sonra parayı alamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sollaması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Kar Maskeli Şüpheli Havaya Ateş Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
08:07
Trump’tan dev Avrupa ülkesine tehdit “Bunu unutmayız“ deyip rest çekti
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:40:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Kar Maskeli Şüpheli Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.