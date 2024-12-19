Sarıyer'de Kaybolan 62 Yaşındaki Kadın Denizde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Kaybolan 62 Yaşındaki Kadın Denizde Ölü Bulundu

Sarıyer\'de Kaybolan 62 Yaşındaki Kadın Denizde Ölü Bulundu

Sarıyer'de bir gün önce kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan, denizde hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından yakınları sinir krizi geçirirken, polis soruşturma başlattı.

19.12.2024 13:58  Güncelleme: 14:06
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Doğan Can CESUR/ -SARIYER'de bir gün önce kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan, denizde ölü bulundu. Denizden çıkartılan cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sinir krizi geçiren yakınları da hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maden Mahallesi'nde yaşayan Yeter Doğan, 1 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Doğan'ı aramalar devam ederken sahilde yürüyüş yapanlar sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

KAYIP KADIN ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin kayıp olan Yeter Doğan olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Doğan'ın ölüm haberinin aldıktan sonra sinir krizi geçiren yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Kaybolan 62 Yaşındaki Kadın Denizde Ölü Bulundu - Son Dakika

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