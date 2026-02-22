Sarıyer'de Motosikletten Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Motosikletten Havaya Ateş Açıldı

Sarıyer\'de Motosikletten Havaya Ateş Açıldı
22.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de motosikletli şüpheliler havaya ateş açtı, 4 kişi yakalandı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

SARIYER'de caddede ilerleyen motosikletteki şüpheli, gece saatlerinde silahla havaya ateş açtı. Arkasında seyreden bir diğer motosikletli ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir televizyon kanalının bulunduğu caddede meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin cezaevindeki arkadaşına selam göndermek için ateş açıp kayda aldırdığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Şubat Pazar günü saat 00.00 sıralarında Huzur Mahallesi Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı motosiklet seyreden iki kişiden biri, silahla havaya ateş açtı. Arkasından seyreden iki kişiden biri de o anları cep telefonuyla kaydetti. Motosikletli şüpheliler ardından olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından televizyon kanalın İdari İşler Amiri D.A.'nın (50) şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı motosikletlerin plakalarının 34 HID 386 ve 34 NMA 592 olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde bir caddede yakalandı.

'CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞIM İÇİN YAPTIM'

Gözaltına alınan F.B. (16), O.Y.A. (17), Ö.K. (15) ve Kenan A. (18) emniyete götürüldü. Şüphelilerin olayda kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu. Burada işlemleri tamamlanan ve poliste suç kayıtları olmadığı belirlenen 4 şüpheliden F.B. polise verdiği ilk ifadede, cezaevinde olan arkadaşına selam göndermek için olayı gerçekleştirip kayda aldırdığını söylediği öiğrenildi. F.B.'nin ifadesinde görüntüleri sosyal medyada paylaşmak istediğini söylediği bilgisi de edinildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Motosikletten Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:49
Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:08:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Motosikletten Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.