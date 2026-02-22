Sarıyer\'de Motosikletten Havaya Ateş Açıldı

SARIYER'de caddede ilerleyen motosikletteki şüpheli, gece saatlerinde silahla havaya ateş açtı. Arkasında seyreden bir diğer motosikletli ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir televizyon kanalının bulunduğu caddede meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin cezaevindeki arkadaşına selam göndermek için ateş açıp kayda aldırdığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Şubat Pazar günü saat 00.00 sıralarında Huzur Mahallesi Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı motosiklet seyreden iki kişiden biri, silahla havaya ateş açtı. Arkasından seyreden iki kişiden biri de o anları cep telefonuyla kaydetti. Motosikletli şüpheliler ardından olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından televizyon kanalın İdari İşler Amiri D.A.'nın (50) şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı motosikletlerin plakalarının 34 HID 386 ve 34 NMA 592 olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde bir caddede yakalandı.

'CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞIM İÇİN YAPTIM'

Gözaltına alınan F.B. (16), O.Y.A. (17), Ö.K. (15) ve Kenan A. (18) emniyete götürüldü. Şüphelilerin olayda kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu. Burada işlemleri tamamlanan ve poliste suç kayıtları olmadığı belirlenen 4 şüpheliden F.B. polise verdiği ilk ifadede, cezaevinde olan arkadaşına selam göndermek için olayı gerçekleştirip kayda aldırdığını söylediği öiğrenildi. F.B.'nin ifadesinde görüntüleri sosyal medyada paylaşmak istediğini söylediği bilgisi de edinildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste suç kaydının olmadığı öğrenildi.