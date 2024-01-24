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Sarıyer'de Müzikholde Çıkan Kavgada Polislere Silahlı Saldırı: 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de Müzikholde Çıkan Kavgada Polislere Silahlı Saldırı: 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı

Sarıyer'de bulunan bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre, çıkan çatışmada 2'si polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Sarıyer\'de Müzikholde Çıkan Kavgada Polislere Silahlı Saldırı: 2\'si Polis 5 Kişi Yaralandı
24.01.2024 - 06:10,
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SARIYER'de bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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