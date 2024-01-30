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SARIYER'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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SARIYER'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Sarıyer'de bir müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.

SARIYER\'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü
30.01.2024 - 16:12,
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SARIYER'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydane geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış'a (22) ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kaçan Yusuf H.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Ömer Danış, kavga, Olaylar, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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