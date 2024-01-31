Sarıyer\'de Müzikholde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,SARIYER'de bir müzikholde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın şüphelisi Yusuf H., Cinayet Büro Amirliği'nde olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf H.'nin eğlence mekanına geldiği ve ateş ettiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Sarıyer, Huzur Mahallesinde bulunan bir müzikholde, dün gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda Yusuf H. (36), yaşanan tartışmanın ardından silahıyla ateş etmişti. Şüphelinin hedef aldığı masada bulunan Ömer Daniş(30) vurularak hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Daniş yaralanmıştı. Saldırı sırasında masada bulunduğu öğrenilen iş yeri çalışanı iki kadın ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin saat 02.45 sıralarında eğlence mekanına geldiği, içeri girdikten sonra hiç bir şey söylemeden eski kız arkadaşının olduğu masaya ateş ettiği görülüyor.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi Yusuf H.'nin eğlence mekanında çalışan Burcu S. ile bir süre ilişki yaşadığı, ardından ayrıldıkları tespit edildi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilerde, şüphelinin Burcu S.'yi, olay günü başka birileriyle otururken görünce sinirlenerek ateş ettiği belirlendi.
"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin izini dün akşam saatlerinde Tuzla'da buldu. Tuzla'da düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliyle birlikte olayda kullandığı değerlendirilen 9 mm çapında bir tabanca ve 39 mermi ele geçirildiği öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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