Sarıyer\'de sahile vuran ölü yunus İBB ekiplerince bulunduğu yerden alındı

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – Sarıyer Rumeli Kavağı'na karaya vuran ölü yunusu çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, üzerinde yara izleri bulunan yunusu bulunduğu yerden aldı. Karaya vuran ölü yunus cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahildeki vatandaşlar ölü bir yunusun karaya vurduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi geldi. Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledi. Çalışmaların ardından ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Sahile vuran yunusu çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.