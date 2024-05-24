Sarıyer'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

Sarıyer\'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

Sarıyer'de bir taksi şoförünü öldürüp aracını gasbeden sanık, yargılandığı davanın ilk duruşmasında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yüksek lisans mezunu olduğunu ve ülkesinde muhasebecilik yaptığını belirtmesine rağmen, olayı hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

24.05.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de, taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek'in ailesi ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Gharehtapeh, yüksek lisans mezunu olduğunu ve ülkesinde muhasebecilik yaptığını belirterek, Türkiye'ye kaçak yollarla girmediğini söyledi.

Gharehtapeh, 30 farklı hafıza ilacı kullandığı için olayı hatırlamadığını öne sürerek, olaydan sonra tüm ilaçlarının polis tarafından alındığını, bu yüzden bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Sanık, olay anına ait görüntüleri de izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.

Türkiye'ye yeni geldiğini ve bir işte çalışmadığını belirten Gharehtapeh, üzerinde çıkan koli bandına ilişkin ise çantasının sapı bozuk olduğu için koli bandı taşıdığını, taksiye öylesine, gezmek amacıyla bindiğini, olaydan sonra çok korktuğunu ve intihar etmek istediğini söyledi.

Söz alan Yanıkyürek'in oğlu da sanığın bilerek ve planlayarak canice bir cinayet işlendiğini, bunu hatırlamamasının mümkün olmadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İlk duruşmada karar verildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahla yağma" ve "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Gharehtapeh, öldürme kastıyla hareket etmediğini, üzgün olduğunu ve bir şey hatırlamadığını iddia etti. Sanık son sözünde "Söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 13 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanığın davranışlarında samimi bir pişmanlık göstermediği gerekçesiyle de cezada bir indirim uygulamadı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Nisan'da Tarabya Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen araçtan taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'in atıldığı, olay yerinden hızla uzaklaşan taksinin Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde polis tarafından durdurularak, İran uyruklu sürücü Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in gözaltına alındığı belirtiliyor.

Sanık Gharehtapeh'in olay günü taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü iddia ettiği, sonrasında maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını söylediği anlatılan iddianamede, araç içi görüntülerde de sanığın arka koltuktan, sağ boyun kısmından başlayarak maktulü defalarca bıçakladığı, şoför koltuğuna geçerek maktulü yan koltuğa aldığı aktarılıyor.

Sanığın eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği vurgulanan iddianamede, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alındığında sanığın yağma amacıyla maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Gharehtapeh'in "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:56 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığa tahliye
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement