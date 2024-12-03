SARIYER'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kağıthane yönüne giden Ramazan Aytan idaresindeki 34 FL 1640 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarparak devirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Yağış nedeniyle Kamyonet Kaza Yaptı - Son Dakika
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