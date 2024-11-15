Sarıyer'de Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Sarıyer'de Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Sarıyer\'de Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Sarıyer'de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu, kazadan yara almadan kurtuldu.

15.11.2024 23:37  Güncelleme: 23:44
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SARIYER'DE yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çayırbaşı- Sarıyer Tüneli, Sarıyer çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Emre Bakacak'ın kullandığı 34 GC 7818 plakalı otomobil, tünel çıkışında yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir alırken, otomobili ile yaklaşık 5 metre aşağı uçan Emre Bakacak kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anını anlatan Emre Bakacak, "Tünelden çıktım, araba bir anda kilitlendi, sağa doğru kırayım dedim direksiyonu ama buradan aşağıya uçtum. Araba kaydı yani, kontrol edemedim. Arabada yalnızdım, kendim çıktım zaten. Ambulans da geldi, itfaiye de geldi kontrolümü falan yaptılar, herhangi bir şeyim yok" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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