Sarıyer\'deki Kilise Saldırısı Şüphelileri Sağlık Kontrolünden Geçirildi

SARIYER'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi 'ne getirilen şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Saat 21.30 sıralarında saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü.