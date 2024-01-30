 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda saldırganların attığı silahları arıyor. Olay yerinde inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

Sarıyer\'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor
30.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:57
Abone Ol

DHA - BAHÇEKÖY Kemerburgaz yolunda polis, Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahları arıyor.

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörler ile arama yapıyor. Saldırganların ifadeleri doğrultusunda silahların atıldığı belirtilen noktada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sarıyer, DHA, Saldırı, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor - Son Dakika


11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement