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Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor - Son Dakika
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Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda saldırganların attığı silahları arıyor. Olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ederken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

30.01.2024 - 14:23,
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DHA - BAHÇEKÖY Kemerburgaz yolunda polis, Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahları arıyor.

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörler ile arama yapıyor. Saldırganların ifadeleri doğrultusunda silahların atıldığı belirtilen noktada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

Sarıyer\'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor - Son Dakika
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